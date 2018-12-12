РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В подмосковном Подольске ожидается поступление в бюджет на 2019 год из бюджета Московской области свыше 5,4 миллиарда рублей, сообщил на публичных слушаниях первый заместитель главы администрации муниципалитета Эдуард Щепетев.

В среду в Концертном зале администрации горокруга состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О бюджете городского округа Подольск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». В мероприятии приняли участие представители различных комитетов администрации, депутаты, члены общественной палаты округа, а также жители.

«В бюджет городского округа Подольск с 2019 по 2021 годы предусмотрено безвозмездное поступление денежных средств из бюджета Московской области. Так, в 2019 году ожидается поступление средств в размере более 5,4 миллиарда рублей, что составит около 48,1% от общего объема дохода. В 2020 году ожидается поступление более 5,3 миллиарда рублей или 46,3 % средств от общего дохода, а в 2021 году – более 5,6 миллиарда рублей или 47,3%», – сказал Щепетев.

Он отметил, что в 2019 году в структуре налоговых и неналоговых доходов по-прежнему прогнозируется высокая доля поступлений от налога на доходы физических лиц.

«Ожидается, что по данному налогу поступит более 2,5 миллиарда рублей. Общая сумма доходов за земельный налог будет составлять более 1,037 миллиарда рублей, а сумма налогов на имущество физических лиц составит свыше 165 миллионов рублей. Также сумма поступлений за налоги на совокупный доход прогнозируется на уровне более 1,040 миллиарда рублей», – уточнил Щепетев.

Проект бюджета был сформирован в рамках 17 муниципальных программ горокруга и на основании основных направлений бюджетной налоговой политики округа, показателей прогноза социально-экономического роста.

«В 2019 году общий объем бюджета горокруга прогнозируется в размере более 11,2 миллиарда рублей. Расходы прогнозируются в объеме более 11,5 миллиарда рублей. Дефицит бюджета будет около 250,4 миллиона рублей», – дополнил Щепетев.