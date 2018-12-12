РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 дек. Заместитель главы администрации городского округа Люберцы Артем Коханый 13 декабря проведет встречу с жителями микрорайона Самолет, на которой обсудят проблемы нового жилого комплекса.

«Уважаемые жители микрорайона Самолет! Как и обещал, завтра, 13 декабря 2018, в 19:00 в здании школы №28 по адресу: улица Вертолетная, дом №8 проведу встречу совместно с представителями застройщика и управляющей компании», – написал Коханый в своем Instagram-аккаунте.

На встречу приглашаются все желающие.

«Будем решать проблемы жилого комплекса вместе», – подчеркнул Коханый.