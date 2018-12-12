РИАМО - 12 дек. Жители и гости столицы в праздники с 31 декабря по 8 января смогут оставить свои автомобили на городских платных парковках бесплатно, водителей призвали быть внимательными при парковке и следовать указаниям дорожных знаков, сообщается на сайте московского паркинга.

«Парковка на улицах столицы в новогодние праздники с 31 декабря по 8 января будет бесплатной. Отметим, что без оплаты можно будет припарковаться, в том числе, на тех улицах, где с 15 декабря вступят в силу изменения в правилах платной парковки. В государственные праздничные дни, как и прежде, оставлять машину бесплатно можно будет на любой уличной парковке, которая входит в зону парковочного пространства столицы», — говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали быть внимательными при парковке и следовать указаниям дорожных знаков.

В то же время в праздники плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

В центре Москвы с 15 декабря изменятся правила пользования платными парковками. Нововведения не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников. Время бесплатной парковки теперь составит 5 минут вместо 15. На 237 улицах будет отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Также на ряде улиц тариф на парковку повысят до 380 рублей.