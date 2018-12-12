РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Воспитанники подольской школы «Витязь» в составе юниорской сборной России U-17 разгромили сверстников из Швейцарии в матче турнира четырех наций, сообщается в группе команды в соцсети «ВКонтакте».

На международном турнире четырех наций юниорская сборная России U-17 разгромила сверстников из Швейцарии в матче Турнира четырех наций в американском Плимуте. Встреча состоялась 11 декабря и завершилась со счетом 9:1.

«Шайбами в составе российской команды отметились воспитанники подольской школы «Витязь» Василий Пономарев и Илья Рачков, который набрал за матч 4 (1+3) очка», – говорится в сообщении.



Также отличились Даниил Христов, Шакир Мухамадуллин, Дмитрий Зуган и Богдан Тринеев, оформившие по дублю, и Иван Дидковский, признанный лучшим игроком встречи. Вратарь россиян Богдан Нефедов отразил 21 бросок из 22.

Следующий матч команда Сергея Голубовича проведет в США в среду, соперником станет сборная Словакии. Затем 15 декабря состоится матч США – Россия.



В ноябре юниорская сборная России U17 впервые с 2014 года выиграла Мировой кубок Вызова U17 в Сент-Джоне в Канаде.