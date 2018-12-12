РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В подмосковном Подольске волонтеры разыскивают 29-летнего Артема Агеева, который пропал 11 декабря, сообщается на форуме поискового отряда «Лиза Алерт».

«Пропал Артем Агеев 29 лет. С 11 декабря 2018 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в Подольске или Москве. Нуждается в медицинской помощи, дезориентирован», – говорится в сообщении.

Рост Агеева 170 сантиметров, он плотного телосложения, волосы русые короткие, глаза серые. Был одет в черную куртку, синий джемпер, бордовую футболку, спортивные утепленные брюки, темно-серую кепку с ушками, серый шарф, болоньевые сапоги-дутики камуфляжной расцветки. С собой у него был желтый пакет.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или «112». Волонтерам требуется помощь добровольцев в поисках.