РИАМО - 12 дек. В столице к Новому году установят 290 елочных конструкций, из них 48 установят за счет инвесторов, сообщил журналистам руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.

«Всего 290 елочных конструкций будет установлено в Москве. Это несколько больше чем в прошлом году. Москва традиционно привлекает к этому процессу инвесторов. В этом году 48 инвесторских елок появятся на улицах города. Это большие конструкции, которые тоже украсят город», - сказал Гасангаджиев.

Он добавил, что одной из самых высоких елок, украшающих Москву, станет 30-метровая конструкция, установленная на Лубянской площади. Сейчас завершается ее оформление.

Работы по новогоднему оформлению Москвы должны завершить 13 декабря. К Новому году и Рождеству в столице установят почти 3 тысячи различных объемно-декоративных элементов.

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