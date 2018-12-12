РИАМО - 12 дек. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» в среду днем отменили и задержали 26 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Шереметьево» задержали семь рейсов, в «Домодедове» задержали три вылета, девять отменили, во «Внукове» один рейс задержан, три отменены.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отменен один рейс, задержано два.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

По данным Росгидромета, в Московском регионе днем в среду наблюдается дымка, температура составляет плюс 1 градус. До конца дня в Подмосковье и Москве ожидается снег.