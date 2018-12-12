РИАМО – 12 дек. Главное здание столичного Музея Победы капитально отремонтируют до мая 2020 года, финансирование работ уже подтверждено, сообщает в среду РИА Новости.

«До мая 2020 года Музей Победы завершит капремонт главного здания, проведет реэкспозицию выставочного пространства, сделав его более современным, то есть актуализировав для молодежи то, что находится внутри, собственно, музея. Финансирование по этим мероприятиям нами уже подтверждено», - сказал министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании российского оргкомитета «Победа».

Музей Победы является одним из ведущих военно-исторических музеев мира, общероссийским научно-историческим и организационно-методическим центром по тематике Второй мировой и Великой Отечественной войн.