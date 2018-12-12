РИАМО – 12 дек. Число сделок с ипотекой в новостройках столицы увеличилось на 6% в 2018 году по сравнению с прошлым годом, сообщил в среду журналистам директор компании bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе.

«В ипотеке определенный тренд переломился. Сейчас по ипотеке квартиры стали покупать больше, чем год назад. Если в 2017 году доля ипотеки была 47%, а в 2018 году доля ипотеки - 53%», - сказал Лобжанидзе.

Он предположил, что к концу декабря 2018 года процент сделок с ипотекой увеличится еще на 2%.

«В целом, я думаю, что к концу 2019 года есть все шансы, что доля ипотеки суммарно приблизится к 60-62%», - добавил Лобжанидзе.

Также более чем на 50% больше квартир и апартаментов в новостройках столицы стали покупать в 2018 году, наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры.