РИАМО - 12 дек. В столице география новогодних мероприятий увеличилась на 20% по сравнению с 2017 годом, что никак не повлияло на затратную часть на их подготовку, подготовительные мероприятия связаны с переобнарядкой декоративных конструкций, сообщил журналистам руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.

«Несмотря на то, что география в этом году расширилась более чем на 20%, мы границы праздничных мероприятий перевели в префектуры, затратная часть на подготовку мероприятия осталась на уровне прошлого года. Она не изменилась, это одно из самых важных достижений», - сказал Гасангаджиев.

Он добавил, что Москва накопила достаточный объем декоративных конструкций. Все подготовительные мероприятия связаны с их переобнарядкой, что существенно экономит средства.

Работы по новогоднему оформлению Москвы должны завершить 13 декабря. К Новому году и Рождеству в столице установят почти 3 тысячи различных объемно-декоративных элементов.

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