РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 дек. В Королеве закрыли две заправки из-за того, что они работали в охранной зоне национального парка без разрешения, сообщил «РИАМО в Королеве» помощник прокурора города Сергей Батяев.

Заправки, находящиеся в охранной зоне национального парка на Ярославском проезде и улице Орджоникидзе, работали без разрешения от министерства природопользования. Кроме того, в национальном парке запрещена любая деятельность, наносящая вред окружающей среде.

«В связи с выявленными нарушениями прокуратура города совместно с сотрудниками национального парка «Лосиный остров» неоднократно применялись меры по привлечению компании к административной ответственности, однако нарушения устранены не были. В целях устранения нарушений прокуратура города подала иск. Вскоре Московский областной суд вынес решение о закрытии заправок до устранения нарушений», – сказал собеседник агентства.

Батяев уточнил, что иск был подан и в отношении еще одной заправки на Калининградской улице, но ее не закрыли, владелец решил оспорить решение.

«За все три заправки ему придется заплатить штраф более 2,5 миллионов рублей. Открыть закрытые станции можно будет только после получения разрешения от министерства природопользования», – добавил Батяев.