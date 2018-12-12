РИАМО – 12 дек. Более чем на 50% больше квартир и апартаментов в новостройках столицы стали покупать в 2018 году, наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры, сообщил в среду журналистам директор компании bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе.

«Динамика роста сделок в течение трех лет сохраняется. В 2018 году он более успешный, чем в 2017 году. Суммарный прирост сделок за 10 месяцев составил 51%. Количество сделок составило 65441 лот, то есть квартир и апартаментов, которые зарегистрированы в договорах и подписаны в течение 2018 года. Доля апартаментов - около 6%», - сказал Лобжанидзе.

Он отметил, что самым популярным лотом в новостройках Москвы является однокомнатная квартира, средняя ее площадь составляет 38 квадратных метров.

«Мы видим, что темпы прироста сделок в 2018 году снизились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Прирост сделок достиг своего пика в январе, снизился к марту, дальше начал возрастать. Но здесь я хотел бы отметить снижение темпов роста, которое наблюдается с июня 2018 года. Во-первых, у нас заканчивается доступное предложение, которое позволяло на старте 2018 года обеспечивать темпы роста. Во-вторых, у нас изменяется особенность ценообразования», - добавил Лобжанидзе.