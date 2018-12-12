РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 дек. Во дворе одного из домов в микрорайоне Самолет Люберец 15 декабря пройдет праздник молодых семей «Спортивная семья», гости смогут поучаствовать в эстафетах и турнире по хоккею, сообщается на официальной странице спорткомитета Люберец в Instagram.

«Пятнадцатого декабря на дворовой площадке по адресу: Люберцы, улица Вертолетная, дом №8 развернется спортивно-массовый праздник среди молодых семей «Спортивная семья». В программе соревнований: семейные эстафеты, турнир по хоккею, перетягивание каната, надувная полоса препятствий, мастер-классы от спортивных федераций», – отмечается в сообщении.

Начало в 11:00. Заявки на участие принимаются по телефону: 8(495)503-32-42 или на месте в день проведения. Всех желающих приглашают по-спортивному провести выходные.