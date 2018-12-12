РИАМО - 12 дек. На территории Московской области 13 декабря ожидаются снег и гололедица, местами сильная, водителям и пешеходам рекомендуют быть осторожными и внимательными, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и днем 13 декабря на территории Московской области ожидается снег, гололедица, местами сильная», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют водителям при гололеде воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

Также автолюбителям необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД.

«Пешеходам при гололеде рекомендуем идти по снежной кромке вдоль дороги, старайтесь обходить места с наклонной поверхностью, на опасной дороге будьте предельно внимательны, не торопитесь, а тем более не бегите», - добавляется на сайте.

Во время усиления ветра пешеходам советуют держатся подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

«Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии», - заключается в материале.