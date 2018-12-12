РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В микрорайоне Дубровицкий Подольска с начала этого года административная комиссия оштрафовала 44 человек за неправильную парковку, отсутствие договоров на вывоз твердых бытовых отходов и другие нарушения, сообщил начальник территориального отдела администрации в микрорайоне Дубровицкий Валерий Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На территории микрорайона Дубровицы активно работает административная комиссия. На 1 декабря 2018 года к ответственности за нарушения закона «О благоустройстве в Московской области» привлечено 44 человека. Общая сумма наложенных штрафов составила 149 тысяч рублей», – написал Боярко.

Он отметил, что больше всего штрафов получили те, кто парковался на зеленых насаждениях. Также штраф выписали гражданам, у которых отсутствуют договоры на вывоз твердых бытовых отходов и разрешения на проведение земляных работ.

«К ответственности за отсутствие порядка привлекли трех председателей гаражно-строительных кооперативов», – дополнил Боярко.

Ранее в Дубровицах назначили нового начальника местного пункта полиции, им стал Сергей Цуриф.