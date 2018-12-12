РИАМО - 12 дек. Депутаты Московской городской думы поддержали федеральный законопроект об ужесточении административной ответственности за продажу фальсифицированных лекарств, БАДов и медизделий посредством СМИ и интернета, сообщил в среду в ходе заседания председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Торжественное заседание в рамках празднования 25-летия Мосгордумы проходит в среду в историческом здании столичного парламента на площади Революции.

«Мосгордума постановляет поддержать проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», - сказал Шапошников.

Как пояснила в ходе заседания председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова, законопроектом предусматривается установление повышенной административной ответственности за правонарушения, связанные с продажей фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств или фальсифицированных биологически активных добавок, либо связанные с реализацией фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных медицинских изделий, с использованием СМИ и интернета.

Ужесточение ответственности необходимо потому, что торговля фальсифицированными лекарствами и медизделиями имеет опасные последствия, уточнила депутат.