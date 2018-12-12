РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В подмосковном Подольске ожидается увеличение численности населения к 2021 году на 9 тысяч человек, сообщил на публичных слушаниях первый заместитель главы администрации муниципалитета Эдуард Щепетев.

В среду в концертном зале администрации горокруга состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов округа «О бюджете городского округа Подольск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». На мероприятии присутствовали представители различных комитетов администрации, депутаты, члены общественной палаты округа, а также жители. В рамках слушаний горожанам рассказали об ожидаемых социально-экономических показателях, а также о самом проекте бюджета.

«Численность населения по состоянию на 1 января текущего года (2018 года – ред.) в городском округе Подольск составляет 327,5 тысяч человек и в следствии иммиграционного прироста, а также в связи с заселением достраиваемых микрорайонов и естественного прироста планируется увеличение численности населения до 336,5 тысяч человек к концу 2021 года (общий прирост населения будет составлять 9 тысяч человек – ред.)», – сказал Щепетев.

Помимо этого, планируется увеличить количество рабочих мест, а также повысить среднюю заработную плату. Бюджет же 2019 года прогнозируется в объеме более 11,2 миллиардов рублей, а дефицит бюджета будет составлять свыше 250 миллионов рублей.