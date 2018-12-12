РИАМО - 12 дек. Депутаты Мосгордумы поддержали проект постановления об учреждении памятных юбилейных знака и медали в честь 25-летия думы, сообщил в среду в ходе торжественного заседания Мосгордумы в историческом здании на площади Революции председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Принято постановление Московской городской думы «Об учреждении Почетного юбилейного знака «Московская городская Дума. 25 лет» и Юбилейной медали «Московская городская Дума. 25 лет», - сказал Шапошников.

Как уточняется в пояснительной записке к проекту, постановление определяет материал, форму, эскиз, описание и почетного юбилейного знака «Московская городская Дума. 25 лет» и Юбилейной медали «Московская городская Дума. 25 лет» и удостоверений к ним.

Почетные юбилейные знаки и юбилейные медали предполагается вручать в 2019 году лицам, замещающим или замещавшим государственные должности Москвы, лицам, замещающим или замещавшим должности государственной гражданской службы города, а также должности, не являющиеся должностями гражданской службы, должностным лицам органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований, иным лицам, а также организациям за выдающийся вклад в законотворческую деятельность или за существенный вклад в обеспечение деятельности думы и депутатов думы и в связи с 25-летием парламента.

«Средства на изготовление почетных юбилейных знаков, юбилейных медалей и удостоверений к ним предполагается предусмотреть в смете расходов на обеспечение деятельности думы», - значится в документе.

Как уточняется в материалах к заседанию, почетным юбилейным знаком могут быть награждены в совокупности не более 500 физических лиц и организаций, юбилейной медалью - в совокупности не более 2 тысяч физических лиц и организаций.

«Депутат имеет право внести на рассмотрение комиссии не более пяти кандидатур физических лиц и организаций для награждения почетным юбилейным знаком и не более 25 кандидатур физических лиц и организаций для награждения юбилейной медалью. Комиссия может представить к награждению почетным юбилейным знаком не более 275 кандидатур физических лиц и организаций, к награждению юбилейной медалью - не более 875 кандидатур физических лиц и организаций», - добавляется в материалах.