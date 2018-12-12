РИАМО - 12 дек. Во второй половине декабря будут перекрывать проезд Девичьего Поля в столице из-за подготовки к военному параду на Красной площади, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок: проезд Девичьего Поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком. Период: 17, 19, 21, 24, 26, 28 декабря с 07:00 до 08:30», – говорится в сообщении.

Данный проезд будет перекрываться полностью для движения транспорта.

На Красной площади 9 мая традиционно проходит парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Подготовка к нему начинается уже в декабре.