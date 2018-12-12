РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО ) - 12 дек. Глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин в среду вручил юным гражданам паспорта РФ, мероприятие было приурочено к 25-летию принятия Конституции РФ, передает корреспондент Орехово-Зуевского информагентства.

По словам Панина, день и место были выбраны неслучайно, так как именно четверть века назад — 12 декабря 1993 года — была принята новая Конституция РФ, где прописаны права и обязанности граждан России. Традиционно вручение паспортов проходит в ЗАГСе, но для вручения выбрали многофункциональный центр, так как здесь оказывают большой перечень услуг жителям города. Сегодняшние подростки вскоре станут его постоянными посетителями.

«Ребята, сегодня (12 декабря - ред.) вы впервые получаете паспорт гражданина Российской Федерации. Вы граждане свободной страны и всегда помните, что обладаете как правами, так и обязанностями. Будьте достойными гражданами страны, патриотами», — сказал глава.

По данным агентства, среди тех, кто в этот день получил паспорта, были учащиеся 8-го класса Малодубенской школы №7 Арсений Суханов и Анастасия Воеводина. По словам ребят, перед получением главного в жизни документа они немного волновались.