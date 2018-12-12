РИАМО - 12 дек. В Реутовскую городскую больницу поставили два новых аппарата для искусственной вентиляции легких, аппараты обладают расширенными возможностями мониторинга, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Реутовской городской больнице введены в эксплуатацию два новых аппарата для искусственной вентиляции легких. Они установлены в отделениях анестезиологии и реанимации. Оборудование поставлено в рамках реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья», - сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

Он добавил, что аппараты обладают расширенными возможностями мониторинга. Они позволяют свободно переключаться между рабочими областями, регулировать расход энергии, выполнять продолжительный анализ до 336 часов или 14 дней. Пользовательский интерфейс аппарата Carescape R860 позволяет управлять данными с использованием графических представлений.

«Новое оборудование позволит оказывать качественную медицинскую помощь жителям Реутова. Новые аппараты ИВЛ отвечают всем современным требованиям», - подчеркнул Матвеев.

До конца года в Реутовскую городскую больницу поступят еще один стационарный и один портативный аппарат ИВЛ.

Всего в 2018 году на приобретение медоборудования для учреждений здравоохранения Московской области выделено порядка 5 миллиардов рублей.