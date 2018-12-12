РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В подмосковном Подольске с 1 января 2019 года четыре автобусных маршрута станут регулируемыми и на них начнут действовать льготы, сообщается на сайте Автоколонны 1788 Подольска.

«С 1 января 2019 года автобусы маршрутов №11 «станция «Подольск» – сады ЖБК», №15 «платформа «Кутузовская» – улица Доллежаля, дом 19», №417 «Дубровицы – Москва (метро «Лесопарковая»)», №432 «Молодежный – Москва (метро «Лесопарковая»)» будут работать по регулируемым тарифам с предоставлением всех льгот отдельным категориям граждан», – говорится в сообщении.

Чтобы отличить регулируемые маршруты от маршрутов нерегулируемых, необходимо в первую очередь посмотреть на табличку с номером маршрута. Обычно она расположена на лобовом и боковых стеклах автобусов и других ТС используемых для перевозок пассажиров. Если на табличке номер маршрута написан черным цветом – регулируемый тариф, красным – нерегулируемый.