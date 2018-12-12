РИАМО - 12 дек. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве подозреваемых в угоне каршерингового автомобиля, один из задержанных находится в федеральном розыске, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ведомства.

Он рассказал, что в дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве поступила информация о том, что в районе Раменки совершен угон автомобиля, принадлежащего одной из каршеринговых компаний. Данная информация была незамедлительно доведена до сведения всех экипажей вневедомственной охраны, работающих в Западном административном округе столицы.

«Через несколько минут один из экипажей заметил угнанный автомобиль, который двигался по Кутузовскому проспекту в сторону области. Росгвардейцы потребовали от водителя остановиться, однако тот проигнорировал законные требования стражей правопорядка и попытался скрыться. Злоумышленник прибавил скорость и, не справившись с управлением, совершил столкновение с мачтой освещения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, после того, как автомобиль остановился, из салона выбежали двое неизвестных и попытались скрыться.

«Благодаря умелым и профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны подозреваемые были задержаны и переданы сотрудникам полиции», - уточнил собеседник агентства.

Один из задержанных находится в федеральном розыске, заключил собеседник.