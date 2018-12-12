РИАМО - 12 дек. За активную законотворческую деятельность депутатам Московский городской думы вручили благодарственные письма президента России Владимира Путина, передает в среду корреспондент РИАМО.

Торжественное заседание в рамках празднования 25-летия Мосгордумы проходит в среду в историческом здании столичного парламента на площади Революции. Церемонию награждения депутатов провел главный федеральный инспектор по Москве Виктор Костин.

Благодарственными письмами президента Российской Федерации за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу награждены депутаты Николай Губенко, Андрей Метельский, Степан Орлов, Людмила Стебенкова, экс-председатель столичного парламента Владимир Платонов.

Кроме того, за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов президента РФ награждены депутаты Михаил Антонцев и Татьяна Батышева.