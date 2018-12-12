РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 дек. В местном управлении ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области в Люберцах в среду прошла торжественная церемония вручения паспортов РФ юным гражданам, мероприятие было посвящено 25-летию принятия Конституции РФ, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На церемонии присутствовали глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, старший помощник Люберецкой городской прокуратуры Вячеслав Шерстнев, начальник Люберецкого управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области Елена Бакашина.

«Сегодня (12 декабря – ред.) в нашей стране большой праздник – День конституции. 25 лет назад был принят главный документ государства. Он определяет нормы жизни в стране, порядок ведения всего, что есть в государстве. Я вижу, тут присутствуют ваши родители. Сегодня и для них волнительный день. Вы получаете первый документ и становитесь полноправными гражданами РФ», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что каждый гражданин России должен нести большую ответственность за такую большую страну.

«Теперь на вас полностью распространяются все законы России, но также у вас появятся и обязанности. Сегодняшний день запомнится вам на всю жизнь. Паспорт России дает массу возможностей, они появятся у вас после вашего совершеннолетия. Вы на пороге большой жизни, учитесь, занимайтесь спортом, оправдайте доверие ваших родителей и учителей», – отметил Ружицкий.

Шерстнев также поздравил юных граждан с получением основного документа.

«В день 25-летия Конституции РФ, основного закона нашей страны, поздравляем вас с получением паспорта России. Соблюдайте и чтите законы нашей страны и ее традиции», – добавил Шерстнев.

Начальник Люберецкого управления ЗАГС Елена Бакашина пожелала юным гражданам быть достойными гражданами России.

«Очень символично, что паспорта вам сегодня вручили именно здесь (в ЗАГСе – ред.). Когда-то свидетельство о рождении родители получили именно в ЗАГСе. Я хочу вам пожелать быть достойными гражданами нашей великой страны, городского округа Люберцы», – резюмировала Бакашина.