РИАМО - 12 дек. Экс-председатель Московской городской думы Владимир Платонов может войти в Книгу рекордов Гиннесса как человек, наибольшее количество раз подряд избиравшийся председателем парламента мегаполиса, сообщил в среду в ходе торжественного заседания Мосгордумы в историческом здании на площади Революции председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Двадцать лет из 25 председателем Московской городской думы был Владимир Михайлович Платонов. Его избирали председателем 16 раз. Поэтому он вполне может войти в Книгу рекордов Гиннесса как человек, наибольшее количество раз подряд избиравшийся председателем парламента мегаполиса», - сказал Шапошников.

В среду на здании Государственного исторического музея, где Московская городская дума работала в дореволюционный период, появилась памятная информационная доска. Торжественное открытие памятной информационной доски состоялось в рамках празднования 25-летия современного столичного парламента. Московская городская дума работала в здании на Воскресенской площади, ныне площади Революции, с 1892 по 1917 годы.