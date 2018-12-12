РИАМО - 12 дек. Учитель химии подмосковного физтех-лицея имени Петра Капицы Елена Снегирева получит премию правительства РФ 2018 года в области образования, премия присуждена за систему подготовки победителей международных олимпиад школьников по естественным наукам, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Спасибо Елене Снегиревой за прекрасную работу. Результат ее труда оценен на самом высоком уровне. Ее ученик Илья Береговский завоевал серебряную медаль на Международной юниорской естественно-научной олимпиаде. Желаю новых достижений и талантливых учеников», - сказала Забралова.

Она добавила, что премия присуждена за систему подготовки победителей международных олимпиад школьников по естественным наукам.

Пятнадцатая Международная юниорская естественно-научная олимпиада IJSO-2018 завершилась в Ботсване. В состязаниях принимали участие команды школьников не старше 15 лет более чем из 50 стран мира. Ребята из России завоевали шесть медалей.