РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Дефицит бюджета подмосковного Подольска в 2019 году составит более 250 миллионов рублей, сообщил на публичных слушаниях первый заместитель главы администрации муниципалитета Эдуард Щепетев.

В среду в Концертном зале администрации Подольска состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов округа «О бюджете городского округа Подольск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». В мероприятии приняли участие представители различных комитетов администрации, депутаты, члены общественной палаты округа, а также жители.

«Проект бюджета был сформирован в рамках 17 муниципальных программ горокруга Подольск и на основании основных направлений бюджетной налоговой политики округа, основных показателей прогноза социально-экономического роста. В 2019 году общий объем бюджета горокруга прогнозируется в размере более 11,2 миллиарда рублей. Расходы прогнозируются в объеме более 11,5 миллиарда рублей. Дефицит бюджета будет около 250,4 миллиона рублей», – сказал Щепетев.

Он отметил, что в проект бюджета были включены не все внебюджетные средства, получаемые из бюджета Московской области. Соответственно по мере принятия соответствующих нормативно-правовых актов и распределения выделенных средств между муниципальными образования доходы будут скорректированы.

«Согласно проекту бюджета, на 2020 год предусматривается объем доходов в размере более 11,5 миллиардов рублей, расходы – более 11,8 миллиарда рублей. Дефицит прогнозируется в размере более 265 миллионов рублей. А в 2021 году доходы бюджета в округе планируются в сумме 11,9 миллиарда рублей», – пояснил он.