РИАМО - 12 дек. Столичный парламент принял более 1,5 тысяч законопроектов за 25 лет, около 1 тысячи из них действуют в настоящее время, сообщил журналистам в среду председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«За четверть века дума провела более 1,5 тысяч заседаний, на которых было рассмотрено свыше 9,5 тысяч вопросов. Депутатским корпусом шести созывов принято более 1,5 тысяч законов, из них порядка тысячи – ныне действующие. Они обеспечивают динамичное развитие столицы, активное привлечение инвестиций, совершенствование налоговой системы, эффективную реализацию масштабной программы реновации жилищного фонда, выполнение антикризисных мероприятий. Особое внимание уделяется вопросам социальной поддержки москвичей», - сказал Шапошников.

Он добавил, что во многих вопросах столичный парламент стал «законодателем мод» и первопроходцем в современном правовом поле страны. При этом возможность оперативно решать любые значимые для мегаполиса и москвичей задачи у думы есть благодаря тесному взаимодействию с правительством Москвы.

По его словам, одним из важнейших событий последних лет для Мосгордумы стал переезд в комплекс зданий у Петровских ворот и создание там Московского парламентского центра, где теперь регулярно проходят научно-практические конференции, круглые столы, общественные обсуждения по самым актуальным вопросам социально-экономического развития столицы.

«Спустя век, в здании, которое было специально построено для городской думы и где московские депутаты работали на рубеже веков - вплоть до революции 1917 года, состоялось торжественное заседание Московской городской думы, приуроченное к 25-летию уже современного столичного парламента. Современный период работы Мосгордумы начался в непростые 90-е годы, когда пришлось с «нуля» создавать законодательную базу столицы и принимать городские законы еще до федерального регулирования многих актуальных вопросов», - сказал Шапошников.