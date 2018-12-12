РИАМО - 12 дек. В преддверии Нового года экологи рассказали, какую елку – настоящую или искусственную – выбрать для украшения дома, чтобы меньше всего навредить природе, сообщается на сайте российского отделения Greenpeace.

Накануне праздников многие задаются вопросом, какую елку выбрать для дома: живое дерево рубить жалко, а искусственное делают из пластика, который нельзя отправить на переработку.

«Сторонники искусственных елок утверждают, что вырубка деревьев на Новый год наносит вред природе. Это не совсем так. Ели могут специально выращивать к Новому году на плантациях или вырубать там, где обычный лес не растет, например, под линиями электропередачи. Плантации ели ничем не отличаются от плантаций тыквы или кукурузы: урожай собирают, на месте вырубленных высаживают новые, ухаживают за ними, а через несколько лет вырубают снова», - отмечается в материале.

Чтобы купить «правильное» дерево, лучше отправиться на елочный базар, где продавцы выдают квитанцию и могут показать документы на заготовку и провоз елок. А вот живые новогодние деревья, продаваемые с рук, скорее всего, срубили браконьеры.

Натуральная альтернатива новогодней елке — еловые лапки или букет из еловых веток. Его можно собрать в лесу или купить готовый на елочном базаре. Экологи отметили, что в этом случае атмосфера праздника будет обеспечена, при этом ни одно растение не пострадает.

Что касается искусственных елок, совет Greenpeace такой: не покупать новые. Если дома уже есть искусственная елка, то надо использовать ее как можно дольше. Ненатуральная елка окупает свой экологический след только в том случае, если ее используют на протяжении 20 лет.

«Ресурсы, которые нужно потратить, чтобы произвести, привезти и продать пластмассовое дерево, выше, чем у живой елки», - подчеркивается в материале.

Большую часть искусственных елок изготавливают в Тайвани и Китае, а значит, везут издалека: тратят топливо и выбрасывают парниковые газы. Елки делают из металла и пластика и часто используют ПВХ, поэтому их невозможно переработать, а само производство может быть токсичным.

Также экологи рассказали, как правильно утилизировать натуральные елки. Так, если живую ель просто отправить на свалку, то она, как и любой органический мусор, будет выделять метан, влияющий на изменение климата. Двухметровое дерево выбросит в атмосферу 16 килограммов диоксида углерода — столько же, сколько производство 160 бумажных стаканчиков.

«В лесу деревья тоже умирают и падают, но в естественной среде разложение происходит при других условиях, и мертвая древесина становится не городским мусором, а питательной средой для роста новых растений и организмов. Живую новогоднюю ель можно сдать на переработку: из нее сделают щепу и используют как подстилку для животных», - пояснили специалисты.

Еще один вариант для праздника: нарядить дерево, которое растет во дворе. Также самую экологичную елочку можно сделать из подручных средств: бумаги, фотографий, книг, игрушек, шишек и гирлянд.

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