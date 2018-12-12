РИАМО - 12 дек. Такси и легковой автомобиль столкнулись в Зеленограде, пострадали два человека, подробности аварии выясняются, сообщил РИАМО в среду дежурный офицер управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«В 12:25 на пересечении улицы Генерала Алексеева и Второго западного проспекта столкнулись два автомобиля, из них один автомобиль - такси. Предварительно пострадали два человека», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подробности аварии выясняются, устанавливаются причины, а также проверяется точное число пострадавших.