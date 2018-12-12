РИАМО - 12 дек. В подмосковном Пушкине возбудили уголовное дело по факту убийства годовалого мальчика, по делу допрашиваются мать ребенка, ее сожитель и их соседи, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«Одиннадцатого декабря 2018 года в одной из квартир в Пушкине обнаружено тело годовалого мальчика со множественными гематомами и ссадинами в области головы, туловища и конечностей. По данному факту следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области незамедлительно возбуждено уголовное дело (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Со слов соседей, накануне произошедшего из квартиры, в которой проживал мальчик вместе с матерью и ее сожителем, доносился шум, детский плач и крики. Семья характеризуется отрицательно.

Сейчас допрашивается мать мальчика, ее сожитель, соседи семьи. В ходе осмотра в квартире изъяты предметы детской одежды с пятнами бурого цвета. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена причина смерти ребенка.

В рамках расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.