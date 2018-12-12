РИАМО - 12 дек. В поездах «Аэроэкспресс» пассажиров с наступающими новогодними праздниками поздравит президент фонда «Спешите делать добро!», мисс Вселенная, телеведущая Оксана Федорова, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В рамках партнерства «Аэроэкспресса» и благотворительного фонда «Спешите делать добро!» компания запустит в поездах видеообращение Федоровой.

«Телеведущая поздравит пассажиров «Аэроэкспресс» с наступающими новогодними праздниками, а также расскажет об акции «Проезд для детей за 1 рубль», которая проходит с 1 декабря по 15 января на всех направлениях движения аэроэкспрессов», – говорится в сообщении.

В рамках акции право на проезд за символическую плату имеют все дети в возрасте до 14 лет включительно. Чтобы приобрести билет со скидкой, необходимо предоставить документ, удостоверяющий возраст ребенка, сотрудникам компании в терминалах.

Кроме того, Новый год – это время добрых дел, и каждый пассажир «Аэроэкспресс» сможет принять участие в программе адресной помощи детям «Я хочу помочь» благотворительного фонда «Спешите делать добро!». Достаточно просто отправить SMS со словом «Вселенная» и суммой пожертвования на номер 3434, например, «Вселенная 100».

Благотворительный фонд «Спешите делать добро!» создан в 2009 году в целях создания и продвижения культурно-просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей, патриотическое и спортивное воспитание, а также оказание адресной помощи людям в сложной жизненной ситуации. Фонд находится в Москве, не имеет филиалов и отделений.