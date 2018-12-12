РИАМО - 12 дек. На Никольской улице в Москве завершаются работы по монтажу «Звездного неба», протяженность иллюминации составляет порядка 600 метров, в освещении будет использовано более 1,5 миллионов светодиодов, гирлянда будет работать круглосуточно, сообщил журналистам начальник управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления департамента ЖКХ столицы Александр Кондратенко.

«В этом году новогоднее оформление выполнено традиционным звездным небом, протяженность которого составляет порядка 600 метров. <…> На <…> (гирляндах – ред.) расположено 1,5 миллиона светодиодов. Работы здесь ведутся третью неделю, в основном по ночам, чтобы не создавать дискомфорт гражданам», - сказал Кондратенко.

Он добавил, что на монтаже иллюминации работает около 40 человек и 12 единиц техники. В настоящее время работы практически завершены. Гирлянда будет работать круглосуточно, начиная с ночи на 14 декабря.

Работы по новогоднему оформлению Москвы должны завершить 13 декабря. К Новому году и Рождеству в столице установят почти 3 тысячи различных объемно-декоративных элементов.

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