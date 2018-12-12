РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В бывшем военном городке микрорайона Климовск подмосковного Подольска уже две недели нет уличного освещения из-за долгов управляющей компании Минобороны РФ, администрация горокруга обратилась в военную прокуратуру с заявлением о проведении проверки, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

До настоящего времени территория бывшего военного городка в/ч 34608 министерства обороны РФ в микрорайоне Климовск, улица Школьная, 50, включая сети коммунальной инфраструктуры, находятся в собственности Минобороны РФ. С 29 ноября текущего года там из-за задолженности по оплате электроэнергии ввели ограничения режима потребления электроэнергии в отношении абонента ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и отключили уличное освещение.

«Администрация городского округа Подольск 5 декабря в адрес начальника ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России направила обращение о необходимости восстановления уличного освещения в сроки, установленные законом Подмосковья «О благоустройстве в Московской области». Кроме того, в целях защиты интересов жителей 7 декабря 2018 года в адрес военной прокуратуры направлено обращение о проведении проверки и принятия мер прокурорского реагирования в отношении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», – говорится в сообщении.

Администрация городского округа Подольск держит ситуацию на контроле и принимает все необходимые меры для восстановления работы уличного освещения.