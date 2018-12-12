Дом по улице Миклухо-Маклая на севере Москвы «прославился» на всю страну. Здесь жили семьи с онкобольными детьми, проходившими лечение в столице. Несколько дней назад местная жительница выступила против «онкодиспансера» в ее подъезде, назвав рак заразным инфекционным заболеванием, и начала сбор подписей за выселение онкобольных. Несмотря на заверения медиков о том, что рак не заразен, возмущение детского омбудсмена и проверку прокуратуры, некоторые соседи ее поддержали. В среду СМИ сообщили, что одна из семей все-таки съехала. Почему так произошло, разбирался корреспондент РИАМО.

Страшилки про онкодиспансер

Квартира на 9-м этаже 16-этажки возле станции метро «Беляево» снималась фондом «Подари жизнь» для своих подопечных. Такая квартира называется «амбулаторной» – здесь останавливаются маленькие пациенты онкоцентров между курсами химиотерапии.

Первой тревогу забила координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова, которая рассказала о петиции журналистам.

Инициатором петиции против проживания раковых больных в доме №30 по улице Миклухо-Маклая на севере Москвы стала старшая по подъезду. Женщина написала объявление о том, что в одну из квартир постоянно приезжают раковые больные из разных областей, из-за чего у них в подъезде – «рассадник инфекции». По мнению жительницы, каждый онкобольной «болеет своим видом рака», и все это скапливается в лифтах. Москвичка, которую цитирует «КП», пожаловалась на то, что онкобольные «выбрасывают в мусоропровод вату, повязки, бинты, на которых есть кровь, которая заразна». По ее мнению, ни рентген, ни химиотерапия не убивают возбудитель рака крови. Она призналась, что ее пугают забинтованные люди на костылях и в масках, и она боится браться за ручки в подъезде.

Со слов москвички, по телевизору она услышала о том, что ученые открыли почти 200 видов рака. Между тем, как заверил замдиректора по онкологии Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Андрей Павленко, рак абсолютно не заразен, однако простых людей, видимо, необходимо просвещать на этот счет.

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Здесь вам не стационар

Тех, кто не хочет «раковой больницы» в своей подъезде, инициатор петиции призвала расписаться в бумаге у консьержки.

Всего в доме – шесть подъездов и 64 квартиры. Войти в подъезд постороннему человеку не составляет труда. Нужно лишь дождаться, когда кто-нибудь из жильцов откроет дверь, и пройти следом. На входе в отдельной комнатке сидит консьержка, которая смотрит телевизор и не обращает внимания на входящих. Сейчас возле лифта висят две листовки, призывающие людей одуматься и понять, что онкозаболевания не заразны.

Жильцы подъезда охотно поделились с РИАМО своим мнением по поводу скандала с «раковой квартирой», правда, на условиях анонимности.

«К петиции я отношусь положительно. Здесь сделали хостел. Сосед, который живет с ними в одном тамбуре, испытывает неудобства. У него под дверью всегда кто-то ходит, неизвестные никому люди с сумками. Считаю, фонд должен был снять специальное помещение: реальный хостел или гостиницу, а не создавать из обычной квартиры гостиницу. Это вообще запрещено», - заявил мужчина на вид 40-45 лет.

Девушка около 30-ти рассказала, что тоже подписала петицию.

«Я даже не знала, что у нас в подъезде организовали такую гостиницу. Мне об этом рассказали соседи. Сюда едут люди со всей России, везут свои баулы, а нам неизвестно, кто они. Вдруг это террористы? Консьержка говорит, что никого не пускает. Организовать здесь хостел – неправильно. Здесь ведь не те условия, чтобы содержать больных», - считает жительница.

По мнению пожилой жительницы дома, для размещения больных следовало найти другое место. «Устраивать стационар в жилом доме – не дело. Я подписала петицию, но у меня лично не было конфликтов ни с кем. Я бы даже и не знала, если бы мне не сказали. Они все тихие, неконфликтные. И все же, я думаю, что лучше поискать профильное место или гостиницу», - сказала РИАМО пенсионерка.

Дозвониться в указанную квартиру корреспонденту РИАМО во вторник вечером не удалось.

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Амбулаторная квартира

Амбулаторные квартиры в столице фонд «Подари жизнь» снимает для больных детей с 2014 года. По словам директора фонда Екатерины Шерговой, в Москву на лечение приезжают тысячи детей. Федеральные центры не могут вместить всех. Поэтому тех, кому позволяют анализы, врачи выписывают на амбулаторный этап лечения и просят приходить на процедуры и обследования каждый день. Снимать в столице жилье на протяжении долгих месяцев семьям не по карману, это делают для них благотворители.

«Когда мы только начинали свою работу, нам очень часто приходилось сталкиваться с тем, что мамы здоровых детей уводили их с детской площадки, если туда приходил ребенок в маске, наших подопечных могли не пустить в зоопарк. Тогда нам приходилось буквально каждый день объяснять, что дети, которым помогает фонд «Подари жизнь», не представляют угрозу для окружающих», – рассказала Шергова.

Ребенок, перенесший пересадку костного мозга и несколько курсов химиотерапии, уязвим для любых вирусов, поэтому они и носят маску, объяснила собеседница агентства.

Сегодня, по словам директора фонда, ситуация меняется к лучшему, но единичные случаи непонимания еще имеют место. Впрочем, в таких случаях надо говорить с человеком, а не травить его, считает она.

«Я сейчас предлагаю всем остановиться хотя бы на минуту и подумать. Подумать о том, как вся эта история тяжела для мам наших подопечных и для самих детей. Просто представьте: они проходят тяжелейшее лечение, им врачи разрешили между курсами химии выйти из больницы, и тут такое...», – призывает Шергова.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в столице Евгений Бунимович назвал инцидент с петицией «пещерной, людоедской позицией для людей XXI века». По его словам, сочетание агрессии и невежества – это очень опасный симптом. «Мы много говорим о воспитании детей. Воспитывать, к сожалению, надо и взрослых», – констатировал Бунимович.

Информацию о попытках выселить из дома людей, страдающих онкологическими заболеваниями, что может нарушать их права, уже проверяют в Черемушкинской межрайонной прокуратуре и столичном СК.

Канцерофобия или жестокость?

С тем, что людей надо просвещать, согласен врач-психотерапевт Константин Ольховой. «Я не думаю, что это жестокость. Я думаю, что это непонимание и страх. Этих людей надо не осуждать, а просвещать», – сказал он РИАМО.

Что стало причиной такой острой реакции жителей – жестокость или канцерофобия (иррациональный страх заболеть злокачественным новообразованием – ред.), нельзя сказать точно, для этого нужно знать историю каждого отдельного человека, считает частнопрактикующий психолог Алексей Николаев.

«Возможно, у недовольных есть своя личная ситуация, связанная с темой онкологии, и они не хотят, чтобы это их напрямую касалось. Ведь тема онкологии пронизана болью, несчастьем, смертью», – предположил он.

По его словам, человек склонен проецировать на мир собственные проблемы, видеть мир через призму собственного состояния: кто радостен внутри, тот замечает хорошее; кто зол и травмирован – выделяет плохое. «Недовольный человек всегда ищет козла отпущения. Это могут быть московские пробки, плохая погода, правительство или, как в данном случае, онкобольные», – отмечает он.

В свою очередь, актриса московского театра Олега Табакова Яна Сексте, одна из участниц социального проекта «Доктор Клоун», поддержала тех, кто старается развеять предубеждения о заразности рака.

«А мы вот точно знаем, что рак не заразен!», - написала Яна в своем Instagram, сообщив, что уже через неделю состоится первая новогодняя елка для пациентов отделения гематологии.

«Рак не заразен. Заразны дурные мысли. Прежде чем осуждать больных, попробуйте примерить ситуацию на себя. И сразу станет ясно, как правильно стоит расставить приоритеты», - сказала РИАМО москвичка Ольга Кормилова, семья которой столкнулась с онкологией. По ее словам, борьба с раком – это марафон, который вытягивает силы, энергию, нервы, поэтому его не пройти в одиночку.