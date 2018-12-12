РИАМО 12 дек. Памятная табличка появится на здании на улице Петровке, где заседала Московская городская дума в конце XX века, сообщил депутат столичного парламента Степан Орлов.

В среду прошло торжественное открытие памятной информационной доски на здании Государственного исторического музея в рамках празднования 25-летия современного столичного парламента. Мосгордума работала в здании на Воскресенской площади, ныне площади Революции, с 1892 по 1917 годы.

«Появилась идея мемориализации тех мест, где работала Московская городская дума, сейчас мы отмечаем памятной информационной доской это здание, в будущем у нас появится такая доска, где городская дума уже возрожденная работала в конце ХХ века, Петровка, дом 22», - сказал Орлов.