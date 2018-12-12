РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 дек. В подмосковном Красногорске прошла церемония закрытия Московских областных образовательных Рождественских чтений, на ней обсудили вопросы духовного воспитания подрастающего поколения и границы свободы, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В итоговой конференции приняли участие управляющий Московской епархией Русской православной церкви митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, первый заместитель министра образования Московской области Наталья Пантюхина, глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина, руководители управлений образования и образовательных организаций региона, священнослужители.

«Сегодня (12 декабря – ред.) мы закрываем 16-е областные Рождественские чтения. За 16 лет мы прошли большой благодатный путь. Никогда церковь и школа не стояли так близко, как сейчас, в условиях свободной России. Мы чувствуем, что общество требует от нас совместных усилий в воспитании подрастающего поколения», – отметил митрополит Ювеналий.

Он подчеркнул, что церковь и школа стали соработниками, и это содружество в дальнейшем принесет плоды.

Темой чтений в 2018 году стала «Молодежь: свобода и ответственность».

«Тема отражает обеспокоенность нашего поколения тем, как молодежь воспользуется свободой. Мы, работники сферы образования, совместно с представителями благочиний должны сделать так, чтобы свобода не ассоциировалась со вседозволенностью», – отметила Пантюхина.

По словам главы горокруга, конференция ценна тем, что представители разных муниципалитетов поделились опытом нравственного воспитания.

«В горокруге Красногорск на протяжении всего 2018 года проходили десятки мероприятий в рамках Рождественских чтений. На базах общеобразовательных школ, православных храмов, других площадок проходили дискуссии с молодыми людьми на тему свободы», – сказала Хаймурзина.

Церемония завершилась концертом с участием выпускников детской церковной музыкальной школы Успенского храма Красногорска.