РИАМО - 12 дек. Двух подросших медвежат, найденных в феврале около мусорного контейнера в новой Москве, выпустили в дикую природу в Тверской области, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Восьмого февраля в ТиНАО возле мусорного контейнера рядом с домом обнаружили коробку с двумя новорожденными медвежатами. На место выехали специалисты центра передержки диких животных департамента природопользования и забрали маленьких хищников. Поскольку медвежата не успели привыкнуть к людям, то специалисты приняли решение оперативно передать их в «Торопецкую биологическую станцию «Чистый Лес» в Тверской области.

«На данной биостанции работают специалисты – семья Пажетновых, которые занимаются подготовкой и возвращением в дикую природу медвежат-сирот. Медвежата, найденные в ТиНАО, прошли реабилитацию и осенью по всем показателям оказались готовы к жизни в дикой природе. Выпуск медвежат на территории заповедника прошел успешно», – отмечается в сообщении.