РИАМО - 12 дек. Власти Московской области планируют обрабатывать всю территорию, пораженную борщевиком, удалять борщевик предлагается тремя способами: химическим, механическим и агротехническим, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Мы планируем, что вся территория, пораженная борщевиком, должна быть в поле зрения и обрабатываться. Не менее 18 тысяч гектаров - это то, что у нас, условно говоря, рассчитано с точки зрения зоны муниципалитетов в части доведенных им денег, но то, что находится в частной собственности и придорожных полосах, других территориях тоже должно обрабатывается, просто это будет делаться либо силами соответствующих ведомств, либо за счет средств нерадивых собственников», - сказал Разин.

В Московской области общая площадь поражения борщевиком Сосновского составляет более 32 тысяч гектаров. Около 300 миллионов рублей предусмотрено в региональном бюджете на уничтожение борщевика на 2018 год. Удалять борщевик предлагается тремя способами: химическим, механическим и агротехническим.

Борщевик Сосновского начали культивировать в СССР в 1947 году в качестве дешевого корма для животных, богатого витаминами. В дальнейшем растение широко распространилось по стране. При контакте борщевика с кожей у человека возникают «ожоги» из-за высокого содержания фуранокумаринов – веществ, повышающих чувствительность к ультрафиолету. Известны случаи, когда из-за этого погибали люди.