РИАМО - 12 дек. В Москве следователи начали проверку по факту обнаружения тел двух мужчин в туалете подземного паркинга одного из жилых домов на севере города, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Утром 12 декабря 2018 года в помещении туалетной комнаты подземного паркинга одного из жилых домов по улице Базовская в городе Москве обнаружены тела двух мужчин 1980 и 1986 годов рождения. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», – сказала Иванова.

Она подчеркнула, что при визуальном осмотре признаков насильственной смерти не зафиксировано.

По ее словам, в настоящее время следователи работают на месте, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

«Для установления точной причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – дополнила Иванова.