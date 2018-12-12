РИАМО - 12 дек. Столичные следователи и сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении своей матери, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Она уточнила, что днем 25 ноября на территории одного из столичных парков были обнаружены фрагменты тела женского пола на вид примерно 50-60 лет, упакованные в полиэтиленовые пакеты.

«Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска установлен и задержан сын потерпевшей 1986 года рождения. Установлено, что мужчина ранее неоднократно судим. Во время допроса признал вину и пояснил, что совершил убийство на почве бытовых конфликтов, испугавшись содеянного, расчленил тело и вывез останки в различные районы Москвы», – сказала Иванова.

Она добавила, что следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

«В ближайшее время в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», – уточнила Иванова.

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