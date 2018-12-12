РИАМО - 12 дек. В Москве 14 декабря заработают десять интерактивных стел, в которых встроены по 50 тысяч светодиодов, создающие трехмерные новогодние изображения, сообщил журналистам технический специалист компании ОЭК Максим Крыганов.

«Будет установлено 10 интерактивных стел, которые впервые монтируются и устанавливаются в Москве. Четыре из них будут находиться в «Зарядье». В каждой стеле смонтировано 50 тысяч светодиодов, расположенных в пространстве, которые создают трехмерный эффект. Каждый посетитель парка может управлять стелами, считать QR-код на стеле, запустить один из 12 сценариев и увидеть его в режиме реального времени», - сказал Крыганов.

Он добавил, что групповые стелы будут установлены в парке «Зарядье», на Воробьевых горах (три штуки) и еще три стелы будут стоять по всей Москве: одна на площади Юности в Зеленограде, одна - на Ходынском поле и одна у станции метро «Профсоюзная».

Также начальник управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления департамента ЖКХ столицы Александр Кондратенко рассказал, что на Никольской улице завершаются работы по монтажу «Звездного неба», гирлянда будет работать круглосуточно, начиная с ночи на 14 декабря.

Работы по новогоднему оформлению Москвы должны завершить 13 декабря. К Новому году и Рождеству в столице установят почти 3 тысячи различных объемно-декоративных элементов.

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