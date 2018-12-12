РИАМО – 12 дек. В городе Высоковск Клинского городского округа управляющая организация ООО «Коммунальщик» привела в порядок многоквартирный дом №31 по улице Ленина, дом №21 по улице Владыкина и дом №9 по улице Большевистская по предписанию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В процессе внеплановой выездной проверки государственными жилищными инспекторами установлено, что на тамбурных дверях третьего подъезда дома №31 по улице Ленина и второго подъезда дома №21 по улице Владыкина отсутствуют самозакрывающие устройства. Между 2 и 3 этажами второго подъезда дома №9 по улице Большевистская было разбито стекло, а в третьем подъезде вандалы сломали оконную раму.

«Своевременно не устранив все вышеперечисленные проблемы, управляющая организация нарушила требования о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах», – пояснил глава Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

В связи с этим ООО «Коммунальщик» получил от надзорного ведомства предписание об устранении выявленных нарушений в течение двух недель. Контрольная проверка показала, что управляющая компания в полном объеме исполнила предписание Госжилинспекции Московской области в установленный срок.