РИАМО - 12 дек. На здании Государственного исторического музея, где Московская городская дума работала в дореволюционный период, появилась памятная информационная доска, передает в среду корреспондент РИАМО.

Торжественное открытие памятной информационной доски состоялось в рамках празднования 25-летия современного столичного парламента. Московская городская дума работала в здании на Воскресенской площади, ныне площади Революции, с 1892 по 1917 годы.

В церемонии открытия памятной информационной доски приняли участие председатель столичного парламента Алексей Шапошников, депутат и экс-председатель Мосгордумы с 1994 по 2014 годы Владимир Платонов, депутаты столичного парламента, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов и другие.

«В этом здании с 1892 по 1917 год работала Московская городская дума», - значится на табличке, расположенной на фасаде здания.