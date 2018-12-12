РИАМО - 12 дек. Фан-зону по аналогии с чемпионатом мира по футболу подготовят в подмосковном Клину к Международному конкурсу имени Петра Чайковского, также в городе появится аллея лауреатов, сообщила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

«Мы рассматриваем всю политику с точки зрения точек роста. В Клину точка роста - Фестивальный центр и все, что связано с музеем. Нам предстоит масштабное событие - конкурс Чайковского, который проходит раз в четыре года. И здесь на территории музея-заповедника планируется фан-зона. Где будут дети не только из Клина, но и других городов. По аналогии с чемпионатом мира», - сказала Ширалиева журналистам.

Она отметила, что в городе будут установлены стационарные экраны, появится аллея лауреатов.

Международный конкурс имени П.И. Чайковского является крупнейшим событием в мире классической музыки. Конкурс проводится с периодичностью раз в четыре года. В 2019 году конкурс пройдет в Москве и Санкт-Петербурге во второй половине июня.

Ранее пианист Денис Мацуев пригласил участников конкурса имени Чайковского посетить музей композитора в Клину.