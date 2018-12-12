РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов Дмитрий Машков поздравили жителей городского округа с Днем конституции России и пожелали им успехов в труде и общественной деятельности, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников России и отмечается 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием в России была принята конституция РФ. В течение десяти с лишним лет дата 12 декабря являлась официальным выходным днем. Однако в 2004 году Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь. Закон отменил выходной 12 декабря, а праздник был причислен к памятным датам России.

«Московская область, одним из самых крупных муниципалитетов которой является городской округ Подольск, с честью несет ответственность за соблюдение законодательных норм Конституции. Здесь созданы необходимые условия для экономического роста и социального развития, для деятельности общественных организаций и политических партий. Год от года здесь крепнут межнациональные отношения, бережно сохраняются исторические традиции и духовные ценности. Все это – залог успеха нашего общего труда во имя процветания родного края», – сказал Пестов.

Пестов и Машков пожелали жителям городского округа успехов в труде, учебе и общественной деятельности, гражданской активности, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.