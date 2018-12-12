РИАМО - 12 дек. В Московской области планируют проводить масштабные выставки бездомных собак и кошек, на которых любой желающий сможет забрать понравившееся животное домой, сообщила в среду руководитель подмосковного центра реабилитации временно бездомных животных «Юна» Елена Сидорова.

В среду прошло расширенное заседание комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка. Участники обсудили исполнение органами местного самоуправления полномочий в области обращения с безнадзорными животными.

«Было бы здорово, если бы мы проводили выставки-пристройство животных не только на территории Москвы, но и в Московской области. <…> Сейчас рассматриваем возможность проведения такого же рода выставок в Подмосковье», - сказала Сидорова в ходе заседания.

Она отметила, что в Москве трудно пристроить в семью большую собаку, так как в квартире держать такое животное проблематично. В Подмосковье же много частных домов с собственной территорией, где крупным собакам будет достаточно места.

«Мы проводим масштабные выставки-пристройство бездомных животных, все за наш счет, но спасибо нашим партнерам, которые предоставляют отличные бесплатные площадки, например, территории Винзавода, завода «Флакон». На последней выставке уехали домой 60 животных. Такие выставки мы проводим четыре раза в год на территории Москвы», - добавила Сидорова.

Ранее начальник Главного управления ветеринарии Московской области – главный государственный ветинспектор региона Максим Ереза сообщил, что в Подмосковье с начала этого года потратили около 90 миллионов рублей на отлов и содержание безнадзорных животных, а также на ветеринарные услуги для них.