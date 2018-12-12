РИАМО - 12 дек. Площади посевов кукурузы планируют увеличить в Московской области, она будет использоваться для производства кормов, объем посевных площадей будет увеличен с учетом роста поголовья и количества производимого молока, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Мы на сегодняшний день действительно выращиваем кукурузу и на зерно. Это хорошие, энергетически ценные корма из кукурузы дают хорошую прибавку к производству молока, это один из наиболее комфортных видов корма, который можно производить на территории Московской области. Мы в этом плане ставим задачу для увеличения объемов посевных площадей, потому как для нас одним из приоритетов является повышение продуктивности поголовья, а без соответствующих кормов, без улучшения рациона кормления животных это сделать невозможно», - сказал Разин.

Он также добавил, что объем посевных площадей будет увеличен с учетом роста поголовья и количества производимого молока.