РИАМО – 12 дек. В микрорайоне Южный в Домодедове завершили строительство последнего дома группы компаний «СУ-155», рассчитанного на 480 квартир, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому (корпус 4-1), возведенному по адресу: городской округ Домодедово, микрорайон Южный, квартал 4.

«Завершено строительство последнего дома компании «СУ-155» на территории городского округа Домодедово, где стройка была остановлена в связи с банкротством застройщика», – сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Завершение строительства объекта в рамках утвержденной концепции финансировал банк «Российский капитал».

Площадь 17-этажного корпуса 4-1 составляет 19538 квадратных метров. Дом рассчитан на 480 квартир, жилой площадью 12586 квадратных метров. Площадь встроенно-пристроенных помещений первого этажа составляет 1464 квадратных метра.

«В новостройке после получения ввода в эксплуатацию будут обеспечены права 49 пайщиков, которые приобретали жилые помещения у ГК «СУ-155»», – поясняется в сообщении.

На прилегающей территории обустроены детская игровая площадка, тротуары, парковочные места. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.

Строительство микрорайона Южный в городском округе Домодедово началось в 2014 году. В 2015 году АО «ГК «СУ-155» приостановило строительство 22 домов. В декабре 2015 года в отношении «СУ-155» введена процедура наблюдения по делу о банкротстве. Для завершения строительства жилых домов компании правительственная комиссия Российской Федерации по экономическому развитию и интеграции приняла решение о санации данного застройщика. Санатором определен АКБ «Российский капитал». Строительство объектов возобновили в первом квартале 2016 года.